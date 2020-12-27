الحظ يبتسم لأمريكي فقد والده ووظيفته بسبب كورونا

ابتسم الحظ أخيراً للمواطن الأمريكي جو كامب الذي مرّ بظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ربح المواطن الذي يعيش في مدينة شارلوت الواقعة في ولاية نورث كارولينا جائزة يانصيب بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.

وقال الرجل الذي خسر والده ووظيفته بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إنّه اكتشف فوزه بالجائزة في محطة الوقود، وأنّه ركع على ركبتيه عندما علم بالنتيجة ليشكر الله عليها.

وقال جو إنّه مرّ بظروف صعبة في الفترة الماضية بعدما خسر عمله كمدرس في سبتمبر الماضي، بالإضافة لوفاة والده في أكتوبر بسبب إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أنّ كامب جو وضع خطةً لإنفاق الجائزة، وقال إنّه سيشتري منزلاً جديداً، وسيخصص جزءاً من الجائزة لأولاده وأحفاده لكي يبدأوا حياتهم بطريقةٍ جيدة.

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