علماء يطورون علاجاً جديداً يمنع الإصابة بكورونا مخصص لمن لم يتلقوا اللقاح

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن علماء يُجرون الآن تجربة علاج جديد بالأجسام المضادة، لها القدرة على توفير الحماية الفورية بعد التعرض لفيروس كورونا المستجد، ويمنع الإصابة بالمرض.

وقالت صحيفة ” تليجراف” البريطانية، السبت، أن الصندوق التابع للخدمات الصحية الوطنية بمستشفى الكلية الجامعية في لندن، يدرس استعمال أجسام مضادة يمكن أن توفر حماية طويلة المدى لمرضى كورونا إن تأخَّر منح اللقاح قبل التعرض للمرض.

ووفق لما نٌقل فأن العلماء أعلنوا البدء في تجارب سريرية ثانية، لفحص استعمال الأجسام المضادة، للأشخاص الذين قد لا ينتفعون من اللقاح، مثل المرضى الذين لديهم جهاز مناعي متدهور، أو الذين يرتفع عندهم خطر الإصابة بكوفيد-19 بسبب التقدم في العمر.

وفي هذا السياق قالت عالمة الفيروسات بالمستشفى، “كاثرين هوليهان” التي تقود التجارب: نعرف أن تركيبة الأجسام المضادة يمكنها القضاء على الفيروس، لذا نأمل أن يتضح أنَّ الحقن بهذا العلاج يمكنه أن يؤدي إلى حماية فورية من الإصابة بفيروس كورونا عند المخالطين، إن كان الوقت متأخراً على إعطاء اللقاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية