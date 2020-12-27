تعرف على أفضل الأجهزة لتقوية وتعزيز اشارة الوايفاى للعام 2020 في أمازون

تُتيح لك أفضل موسعات الوايفاى إضافة تغطية شبكتك إلى أي جزء من منزلك والقضاء على الأماكن التي لا توجد بها إشارة دون التبديل إلى نظام شبكات باهظ الثمن، فسواء كُنت تُسمي هذه الأجهزة بموسعات الوايفاى أو معززات الإشارة أو أجهزة إعادة الإرسال اللاسلكية فجميعهم يفعلون نفس الشيء حيث يُوفرون إشارة وايفاي أقوى حيثما احتجت إليها، إذن إذا كُنت تبحث عن الحل المثالي لتغطية مساحة كبيرة من بيتك فتابع معي هذا المقال للنهاية.

أفضل موسعات الوايفاى لتعزيز الإشارة لهذا العام:

1. TP-Link AC2600 WiFi

دون أدنى شك يحتل TP-Link RE650 المرتبة الأولى كأفضل موسعات الوايفاى بشكل عام، يأتي هذا الجهاز مع تصميم مُلائم للمكونات الإضافية ونطاق طويل للمنازل الكبيرة بجانب أنه يُوفر سرعات كبيرة تصل إلى 75 قدم، باختصار هذا الجهاز يُوفر أداء مُمتاز جداً، من مُميزات هذا المُوسع أنه يأتي مع تصميم سهل التركيب وسهل التثبيت مع أربع هوائيات خارجية ودعم لاسلكي مزدوج النطاق للتيار المتردد، يبلغ سعر هذا الجهاز 119.99 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

2. NETGEAR WiFi Mesh

شركة Netgear معروفة بأجهزة الراوتر وكذلك موسعات الوايفاى الأقوى في السوق، وهذا الجهاز يُعتبر أحد أحدث الأجهزة الخاصة بهذه الشركة والذي يُعطي سرعات بيانات أسرع مع انتشار الشبكة في نطاق واسع، كما أنه يحتوي على بعض الحيل التي قد لا تتطابق معها الموسعات الأخرى في القائمة مثل القدرة على استخدام X6S مع أي جهاز توجيه قياسي لإنشاء شبكة شبكية حقيقية مما يمنحك تغطية أكثر سلاسة في جميع أنحاء المنزل كما يُمكنك حتى إضافة وحدات إضافية لتوسيع تلك الشبكة المتداخلة على نطاق واسع، يبلغ سعر هذا الجهاز 199.99 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون الإمارات: هذا الرابط

3. NETGEAR AC1200 Wireless

هذا المُوسع تابع أيضاً لشركة وبالرغم من أنه ليس أفضل من الموسع السابق إلا أنه يُعتبر من أفضل موسعات الوايفاى وبخاصة أنه مُناسب جداً للميزانية، يعمل هذا الجهاز على نشر شبكة الوايفاى الخاصة بك في أنحاء المنزل مما يُوفر سُرعات كبيرة تصل إلى 85 قدم، جدير بالذكر أنه يحتوي أيضاً على الكثير من المنافذ مع وصلات Ethernet و USB التي تجعل من السهل إرفاق الطابعات والتخزين والأجهزة الأخرى حتى عندما تكون بعيد عن جهاز التوجيه الأساسي، يبلغ سعر هذا الجهاز 89.95 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

4. TP-Link AC750 WiFi

ننتقل الآن للجهاز الأرخص في هذه قائمتنا لأفضل موسعات الوايفاى والذي لا يتجاوز سعره 29.99 دولار، هذا الجهاز باختصار عُبارة عن موسع وايفاي مُزدوج النطاق رخيص الثمن يعمل على تحسين جودة إشارة الشبكة وموثوقية الاتصال لجهاز التوجيه، من أهم مُميزات هذا الجهاز بجانب أن سعره رخيص هي أنه من السهل إعداده فهو ليس ضخم، جدير بالذكر أنه يحتوي على منفذ Ethernet لتوصيل الأجهزة السلكية.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون السعودية: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون الإمارات: هذا الرابط

5. TP-Link AC1200 WiFi

جهاز آخر من طرف TP-Link ويأتي بسعر مُناسب أيضاً فهو يُقدم تغطية إلى حدٍ ما كبيرة كما أنه يُعطي سرعة انترنت عالية وكذلك يُعزز تغطية الوايفاى على الإنترنت حتى 1500 قدم مربع ويتصل بما يصل إلى 25 جهاز بجانب أنه صغير الحجم وإعداداه سهل جداً ولا يتطلب أي تعقيدات، عيب هذا الجهاز أنه لا يتوفر على منفذ Ethernet لتوصيل الأجهزة السلكية، وبالحديث عن السعر فيبلغ سعر هذا الأخير 49.99 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون الإمارات: هذا الرابط

6. TRENDnet Wi-Fi Everywhere

إذا كُنت بحاجة إلى طريقة رائعة لترقية شبكتك حتى تتمكن من الحصول على تغطية رائعة في أي مكان في منزلك فإن هذا المُوسع الأخير في هذه القائمة يُعد خيار رائع، يُوفر هذا الجهاز الشبكة في نطاق 984 قدم ومن أهم مُميزاته سهولة التركيب كما أنه يعمل تلقائياً بمجرد إخراجه من عُلبته، أيضاً من مُميزات هذا الجهاز أنه يحتوي على ثلاثة منافذ Ethernet للشبكات السلكية عالية الأداء، يبلغ سعر هذا الجهاز 89.99 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون الإمارات: هذا الرابط