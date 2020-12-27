ثغرة خطرة في أنظمة ويندوز يمكن أن تؤدي لاختراق الأجهزة في المستقبل

كشف فريق Project Zero التابع لشركة غوغل عن ثغرة خطرة تسمى CVE-2020-0986 يمكن أن تستغل في المستقبل لاختراق أنظمة الحواسب كانت نفس الشركة قد حذرت شركة مايكروسوفت عنها قبل إصدار التحديث الأخير من ويندوز.

وبلغ خبراء أمن المعلومات شركة مايكروسوفت سابقاً عن وجود 3 ثغرات صنفت انها شديدة الخطورة وبعدها أطلقت الشركة تحديثاً أكدت أنه حمل معه تعديلات برمجية لتصحيح الثغرات ولكن وبعد مضي نصف سنة على التحديث الأخير عادت الخبيرة التقنية في Project Zero لتوضح أن الثغرة المذكورة ما تزال كما هي.

وأبلغ الخبراء في Project Zero شركة مايكروسوفت عن الثغرة في 24 ديسمبر الجاري ومن المتوقع أن يتم إصدار تحديثاً جديداً لأنظمة ويندوز في يناير القادم، يحمل معه حلا لتلك المشكلة.

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