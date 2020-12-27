تطبيق واتس آب للحواسيب يوفر ميزة جديدة تهم المستخدمين

أطلق تطبيق واتس آب المخصص لأجهزة الحواسيب ميزة تجريبة جديدة لم تكن متوفرة من قبل تتضمن إمكانية إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من خلال التطبيق على الحاسوب.

وبحسب ما أعلنت عنه عدة مواقع مختصة بشؤون التقنية والإنترنت فإن النسخة التجريبية متوفرة لعدد محدد من المستخدمين، وتعمل كباقي التطبيقات المخصصة للمكالمات الصوتية والفيديو.

وحصلت النسخة التجريبية على مجموعة كبيرة من الملصقات والرسوم التعبيرية شبيهة بتلك التي توفرها نسخ “واتس آب” للهواتف الذكية فضلاً عن تزويدها بخاصية الوضع الداكن لتقليل إجهاد العين أثناء النظر الى الحاسوب.

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