شركة Realme تستقبل العام الجديد بواحد من أفضل هواتفها

تستعد شركة Realme لإطلاق جهاز جديد يعد من بين أفضل الأجهزة المتوفرة حالياً من نوع Race نظراً لبروز اسم الشركة بين أسماء أشهر الشركات المصنعة للهواتف في العامين الماضيين و من أجل تعزيز موقعها في سوق الهواتف الذكية.
وبحسب المعلومات المتوفرة فأن الهاتف الجديد سيكون شبيه هواتف Redmi 9 من حيث شكل الهيكل المقاوم للماء و الغبار ومحمب بطبقة من الزجاج المتين لمقاومة الصدمات و الخدوش، وسيعمل الجهاز مع معالجات платформу Snapdragon 888 الحديثة .
وسيعمل الجهاز مع شبكات 5G و متوفر فيه ذواكر وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع فضلاً عن نظام تشغيل Android 11.
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