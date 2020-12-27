نفوق مجموعة من الحيتان بسبب سوء التغذية

أعلنت بريطانيا الخميس الماضي أن هناك 10 حيتان تقطعت بهم السبل قبالة ساحل شرق يوركشاير وأدي ذلك الى موتهم رغم أن فريق من خفر السواحل وإنقاذ الحياة البحرية وغواصين ذهبوا إلى الشاطئ بين تونستول وويذرنسي.

وعلقت عملة الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز ولكن عملية إنقاذ الحيتان كانت مستحيلة نظراً لكبر حجمها حيث يبلغ طول الواحد منها 20 متراً ووزنها ما يقارب الـ80 طناً.

ويعود سبب نفوقها بحسب متحدث من فريق إنقاذ الحياة البحرية الى سوء التغذية حيث أن المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها تحتوي على القليل من الحبار الذي تتغذى عليه هذه الثدييات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا