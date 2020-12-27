أبل تبدأ رسميًا في تخفيض النسبة التي تأخذها من أرباح المطورين على متجر آب ستور

هل تتذكرون المشكلة الضخمة التي جمعت كلًا من أبل وEpic Games؟ والتي وبعدها مباشرةً تم ملاحقة ابل بتهم الاحتكار والجشع وما إلى ذلك؟ وهذا فقط لأن الشركة كانت تأخذ 30% ثابتة من أي أرباح يقوم تطبيقك بتحقيقها على المتجر، بعدها أعلنت أبل عن نظام جديد كليًا يخفف هذه الأعباء على المطورين الصغار وهو ما شمل تخفيض نسبة أبل من الأرباح لتكون فقط 15% بدلًا من 30% طالما أن المطور يحقق مبالغ أقل من 1 مليار دولار أمريكي.

تخفيض نسبة أبل من أرباح التطبيقات

بدأت أبل خلال هذا الأسبوع وحسب المصادر في تنفيذ التحديث الجديد وذلك من خلال إرسال رسائل على البريد الإلكتروني للمطورين المدعومين من هذا البرنامج، وهذا بالفعل وقت مناسب حيث أن النسبة ستُقلل لتكون 15% مع بداية شهر يناير 2021 أي في خلال أيام قليلة!

بدأ عدد كبير من المطورين بالتغريد على تويتر موضحين أن النسبة بالفعل بدأت في الانخفاض بداية من الآن، وقام مطوري تطبيقات Nikola لسيارات تيسلا وتطبيق ImageFramer للماك بمشاركة التحديثات وذلك كما بالصور التالية:

لعل المضحك في الأمر هو أن أبل قد استجابت بالفعل لطلبات شركة Epic Games وشركات أخرى مثل Spotify وقللت النسبة، لكنها قللتها فقط للتطبيقات الصغيرة وللشركات الصغيرة وليس للتطبيقات والألعاب المشهورة التي تحقق بالفعل ملايين الدولارات!