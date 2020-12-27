فضيحة جديدة؟ نظام HarmonyOS 2.0 مبني بالكامل على أندرويد وليس نظام جديد كليًا!

نظام HarmonyOS 2.0 هو أول نظام تشغيل من هواوي جاهز للاستخدام بالفعل، وقد حدّثناكم عنه أكثر من مرة، في الواقع نحن نتحدث عنه منذ عام ونصف أو أكثر! ونظام التشغيل الجديد يأتي بالطبع دون أي تطبيقات أو خدمات من جوجل وبدلًا من ذلك فهو يستعمل بدائل هواوي التي عملت عليها في الفترة السابقة، لكن بمجرد أن بدأ المستخدمين -وخصوصًا المطورين- في تجربة النظام بعد طرح النسخة التجريبية واكتشفوا أنه في الواقع نسخة من أندرويد لا أكثر.

نظام هارموني هو نسخة من نظام أندرويد

طرحت هواوي النسخة التجريبية الأولى من النظام، وهي نسخة قابلة للعمل بكل تأكيد، وما حدث هو أن أحد المطورين قد قام بتنصيب النسخة على هاتفه لكي يبدأ في تفحصها، من ثم قام هذا المطور بتطوير تطبيق يستهدف به نظام أندرويد 4.4 فقط! أي أن التطبيق لا يعمل سوى على هذه النسخة، وبمجرد أن حاول تشغيله على نظام هارموني ظهرت له رسالة خطأ مشابهة تمامًا لتلك التي تظهر على هواتف أندرويد!

من ثم صرّح أحد المطورين القدامى في منصة XDA أنه واجه نفس المشكلة عندما قام بنفس التجربة على نفس النظام، وفيما يلي لقطة شاشة توضيحية:

بالطبع المطورين لم يتوقفوا عند هذه المرحلة، بل قاموا بالوصول لملفات النظام بالكامل من خلال الـADB أو الـAndroid Debug Bridge، وما وصلوا له هو أن ملفات نظام HarmonyOS 2.0 هي نفسها ملفات نظام أندرويد، أي أن النظام مبني على أندرويد وليس نظام تشغيل جديد كليًا!

حتى الآن لم تعلق هواوي رسميًا على الأمر، لكن كل الأدلة تشير ببساطة إلى أن النظام ليس كما وصفته هواوي كنظام جديد يعمل على كل الأجهزة، بل هو فقط نسخة معدلة من أندرويد! وبعض المصادر صرحت أن التعديل هو فقط تغيير كلمة أندرويد بكلمة هارموني!