“جومانا مراد” تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد من خلال منشور نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النجمة السورية إنّ نتيجة التحاليل التي أجرتها والأشعة المقطعية كانت إيجابية، وطلبت من جميع مخالطيها عزل أنفسهم، وإجراء فحوصات فيروس كورونا للتأكد من سلامتهم من المرض.

وقالت الفنانة السورية إنّها تستعد للمشاركة في مجموعة من الأعمال المصرية التي ستعرض في الموسم الرمضاني القادم، وأكدّت استئنافها عمليات التصوير بعد تعافيها من المرض.

يذكر أنّ فيروس كورونا ضرب مؤخراً الوسط الفني المصري بشكل كبير، حيث أعلن عدد من الفنانين كأمير كرارة، يسرا، كريم فهمي وغيرهم إصابتهم بالفيروس السريع الانتشار.

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