“بوغاتي” تطلق سماعات منزلية فاخرة بإصدار محدود

أثمر التعاون بين شركة بوغاتي الفرنسية للسماعات ومنصة بث الموسيقى تايدال إطلاق سماعات منزلية فاخرة بإصدارين محدودين أطلقت عليهما Edition Blanc Royale وRoyale Edition Noir.

وستأتي السماعتان الجديدتان بتصميم أحادي وتصميم ثنائي تتخلله لمسات بطلاء البيانو، وسيأتي كل زوج بشكل فردي وبأسطح مصنوعة من ألياف الكربون، أو القماش، أو الجلد، أو الفولاذ المصقول أو الألومنيوم المصقول أو المعدن الثمين.

وستحتوي مقدمة السماعات على شعار بوغاتي المصقول والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وستوفر السماعات الجديدة للمستخدمين الفرصة للاستماع للأغاني عبر منصة الموسيقى تايدال بنقاء كبير.

يذكر أن بوغاتي لم تقدم أي معلومات حول سعر السماعات الجديدة وموعد طرحها في الأسواق العالمية.

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