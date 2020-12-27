العلماء يتمكنون من العثور على متجر لبيع الأطعمة عمره 1000 سنة

تمكن علماء الآثار من العثور على متجر لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة ‭‭‬‬للمارة في المدينة الإيطالية الأثرية التي دفنت بعد ثوران بركان ويعود لعام 79 بعد الميلاد.

وأشار العلماء الى ان المتجر سمي باسم “ترموبوليام” والذي يعني باللاتيني مكان إعداد المشروبات الساخنة ، وعند دراسة المكان والبحث في جراره العميقة عثروا أيضاً على طعام عمره أكثر من 2000 عام.

وعبر مدير متنزه بومبي الأثري، ماسيمو أوسانا عن دهشته عندما اكتشفوا المكان وقال””هذا اكتشاف استثنائي. إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها مكانا كاملا لإعداد الأطعمة والمشروبات الساخنة”.

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