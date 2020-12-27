سامسونج تفشل لأول مرة في تحقيق المبيعات المرجوة لعام 2020

صدرت اليوم تقارير محلية كورية تفيد بأن شركة سامسونج قد فشلت للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 9 سنوات في تحقيق مبيعاتها المتوقعة، وهي المبيعات التي تصل إلى 300 مليون هاتف ذكي، بينما وفي عام 2020 الجاري والذي ينتهي في الأيام الحالية نجحت سامسونج فقط في بيع 270 مليون هاتف ذكي وذلك بالطبع بسبب فيروس كورونا وآثارة.

مبيعات سامسونج تفشل في الوصول للرقم المتوقع في 2020

التقرير أشار إلى أن مبيعات سامسونج حتى الربع الثالث من العام الجاري -أي حتى شهر أكتوبر- قد بلغت فقط 184.4 مليون هاتف ذكي، وحتى الآن لم تعلن سامسونج عن مبيعاتها للربع الأخير والذي يمتد من أكتوبر وحتى ديسمبر، وخلال هذا الربع نجحت العملاقة الكورية في بيع 270 مليون هاتف ذكي كإجمالي مبيعات 2020 وهذا طبقًا للتقرير.

كما نلاحظ، فشلت سامسونج في أن تتخطى حاجز الـ300 مليون هاتف ذكي مباع من كل الفئات في العام الجاري، لكن التوقعات تشير إلى أن عام 2021 سيكون افضل كثيرًا على الشركة، حيث يُتوقع أن تبيع الشركة في العام المقبل 307 مليون هاتف ذكي كإجمالي العدد المباع، لكن هذا بالطبع مجرد توقع ولا أحد يعلم ما الذي سيحدث في 2021.. ربما نشهد وصول المخلوقات الفضائية أخيرًا!

تسجّل سامسونج في العادة مبيعات في حدود 50 مليون هاتف ذكي فقط للهواتف الرائدة غالية السعر، بينما باقي الرقم يكون متعلقًا بالهواتف المنخفضة والهواتف التقليدية، وهذا خصوصًا في فترة كورونا الصعبة والتي أثرت على دخل المواطنين في كل مكان في العالم تقريبًا.