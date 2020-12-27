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إيطاليا تُطعّم الكوادر الصحية بلقاح كورونا

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن بدء تطعيم أفراد الرعاية الصحية بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الصحة مجموعة من الصور لعملية التلقيح الأولى، وعلق وزير الصحة الإيطالي على الحدث بالقول: إنّ هذا التاريخ سيعيش معنا للأبد، في إشارة منه لبدء عملية القضاء على الفيروس.

وأكدّت الصحة الإيطالية حصولها على 10 آلاف جرعة من اللقاح ستخصصها لأفراد الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّها ستطلق حملة تطعيم واسعة في الأسبوع المقبل بعد وصول 470 ألف جرعة جديدة من اللقاح المخصص لوقف الوباء.

يذكر أنّ إيطاليا سجلت أكثر من 2 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 71 ألف حالة وفاة منذ انتشار المرض فيها في مارس الماضي، لتكون بذلك إحدى أكثر الدول الأوربية تضرراً من الفيروس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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