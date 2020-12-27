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ريلمي تستعد لإطلاق هواتف ذكية نوع Race

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق سلسلة هواتف مميزة من نوع Race خلال الفترة القادمة.

وستأتي الهواتف الجديدة بهياكل مشابهة لهواتف Redmi 9، وستكون مقاومة للماء والغبار، ومحمية بطبقة من الزجاج المقاومة للصدمات والخدوش.

وستعمل الهواتف الجديدة بمعالجات Snapdragon 888 الحديثة التي تمكنها من معالجة بيانات شبكة الإنترنت وشبكات ال5G، ونظام تشغيل Android 11.

ولم تكشف التسريبات عن حجم الشاشة، ولا عن سعة البطارية، لكنّها أكدّت وجود كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الأجهزة بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

يذكر أنّ التسريبات لم تتمكن من تحديد موعد طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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