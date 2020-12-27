جديد هواوي.. شاشة ذكية تُساعد السائق على القيادة

كشفت شركة هواوي الصينية عن شاشة ذكية صغيرة مناسبة للسيارات أطلقت عليها Smart Selection Car.

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 8.9 بوصة ودقة عرض 720* 1920 بيكسل، ومعدل سطوع 700 شمعة.

وتتميز الشاشة بقدرتها على ضبط السطوع بشكلٍ أتوماتيكي بالاعتماد على حساس ضوء إلكتروني متطور.

وستساعد الشاشة الجديدة السائق على معرفة حالات الازدحامات على الطرقات، بالإضافة لعرض أنظمة تحديد المواقع واتجاهات السير أثناء التنقل بمركبته.

وزودت هواوي الشاشة بكاميرا خلفية لتوثيق الفيديوهات لحركة السيارة على الطرقات، وجهزتها بتقنيات Huawei Hicar، وتطبيقات خاصة لسماع الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات.

وستحتوي الشاشة على تقنيات يمكن للمستخدم التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، كما أنّها تتصل مع الهواتف الذكية عبر تقنيات البلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية