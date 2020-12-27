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نزهة تغير حياة زوجين في تايلاند

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عثر زوجان في تايلاند على كتلة صفراء غريبة في منطقة فوكيت الساحلية، خلال رحلة التنزه، الأمر الذي سيغير حياتهما إلى الأبد.

ووفقا لما أوردته سكاي نيوز عربية، فإن الكتلة هي عبارة عن 15 كيلوغراما من العنبر والتي تصل قيمتها لنحو 792 ألف دولار أمريكي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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