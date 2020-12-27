اكتشاف استثنائي.. مطعم يبلغ عمره نحو ألفي عام (صور)

اكتشف علماء الآثار في بومبي متجراً لإعداد المشروبات الساخنة يعود عمره لحوالي ألفي عام.

وأطلق العلماء على المتجر اسم تروموليام (مصطلح لاتيني يشير لمكان إعداد المشروبات الساخنة)، وقالوا إنّهم اكتشفوه في منتزه بومبي الأثري.

وعثر العلماء في جرار المطعم على بقايا من الأطعمة الساخنة التي كان يقدمها صاحب المطعم ويحفظها في منضدة من الجص تحتوي على ثقوب دائرية، ومزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية تحتوي على صور طيور وحيوانات كانت جزءاً من الطعام الذي يعده المطعم، بالإضافة إلى وعاء شراب برونزي مزخرف يعرف باسم باتيرا، وأواني خزفية لطهي الحساء.

ووصف مدير متنزه بومبي الأثري ماسيمو أوسانا الاكتشاف بالاستثنائي، وقال إنّها المرة الأولى التي يعثرون فيها على مطعمٍ متكاملٍ.

يذكر أنّ مدينة بومبي الواقعة على بعد 23 كيلو متر جنوب شرق نابولي دفنت منذ أكثر من ألف عاما تحت أطنان من الحمم والرماد الناجمة عن انفجار بركاني ضخم يعادل انفجار عدّة قنابل نووية.

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