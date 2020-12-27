احذر.. ألم الظهر من أعراض التهاب المسالك البولية

حددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أعراض التهاب المسالك البولية بالشعور بالحرقان خلال التبول، بالإضافة للشعور بالألم في الجزء السفلي من الظهر أو البطن، وارتفاع بدرجات الحرارة.

ودعت الرابطة الألمانية الأهالي لمراجعة الطبيب المختص فور ظهور هذه الأعراض على طفلهم، وقالت إنّ تزايد أعداد الجراثيم في المسالك البولية يتسبب في الإضرار بأنسجة الكلية.

وقالت الرابطة إنّ الطبيب يصف للطفل مضادات حيوية تحد من زيادة البكتريا الضارة، ويوصي الأهل بضرورة إعطاء الطفل كمية جيدة من السوائل لكي تنظف المسالك البولية لديه، وبتعريضه لكمادات دافئة في منطقة البطن.

وللوقاية من هذه الالتهاب أوصت الجمعية الألمانية بإطعام الطفل أطعمة غنية بالفيتامين ج كالبطاطا والبروكلي لأنّها تزيد محتوى الحموضة في البول، وتحد من نمو البكتيريا في المسالك البولية.

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