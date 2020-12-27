رحيل الموظف الأكثر ولاءً في العالم

توفي الموظف البريطاني جون بيرنز المشهور بلقب الموظف الأكثر ولاءً في العالم عن عمرٍ يناهز 94 عاماً.

وكان الموظف الذي عاش في أدنبرة، قد بدأ عمله في شركة TC Young Wilson Terris عام 1934 وكان يبلغ من العمر حينها 14 عاماً واستمر في شركة المحاماة حتى وفاته.

وشغل الموظف الراحل خلال مسيرته في الشركة مجموعة من الوظائف أبرزها صراف، موفد قانوني، موفد مكتب، واستمر طوال حياته بالعمل بالطريقة التقليدية التي تقوم على تسليم المستندات إلى المحكمة بشكلٍ يدوي.

وقال مسؤولو الشركة إنّ الموظف المتفاني فكّر في التقاعد في الفترة الأخيرة، ورفض العرض الذي قدمته له للشركة للعمل بدوام جزئي وأصر على العمل بدوام كامل.

من جهةٍ أخرى، قالت عائلة إنّه عاش من أجل وظيفته، ولم ينقطع عنها سوى فترة الحرب العالمية الثانية عندما خدم في سلاح الجو الملكي.

يذكر أنّ فترة الانقطاع عن وظيفته حرمته من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول فترة لموظف يعمل في شركة واحدة، ليذهب هذا اللقب للبرازيلي والتر أورثمان الذي عمل في نفس الشركة لمدة 81 عاماً و85 يوماً دون انقطاع.

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