سلطان الطرب يحيي حفلاً فنياً ناجحاً في دبي

شهدت مدينة دبي يوم 26 ديسمبر الجاري حفلاً فنياً كبيراً أحياه النجم السوري جورج وسوف والفنان اللبناني ملحم زين.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها سلطان الطرب بمناسبة نهاية العام الجاري.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم أبو وديع خلال الحفل باقة من أغانيه الرائعة كأغنية طبيب جراح، صابر وراضي، الصبر طيب، نسيت النوم، يا بياعين الهوى، خسرت كل الناس، وغيرها من الأغاني.

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين والممثلين أبرزهم الفنان السوري عابد فهد الذي قام بتقديم سلطان الطرب ووصفه بكلمات جميلة ومؤثرة.

من جانبه نشر جورج وسوف مقاطع من الحفلة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بالقول إنّ قرار إقامة الحفل كان صعباً، لكنّ شوقه للقاء جمهوره دفعه لإقامته.

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