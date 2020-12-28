رحيل المطربة التونسية “زهيرة سالم” عن عمر 80 عاماً

نعت وزارة الثقافة التونسية على منصاتها الإعلامية، فقيدة الأغنية التونسية الفنانة الشهيرة “زهيرة سالم” التي توفيت الأحد عن عمر “80” عاماً بعد أن عانت صراعاً مع المرض.

تعد “زهيرة سالم” من أهم المطربات في تونس على مدى تاريخها وحققت خلال مشوارها الفني رصيداً كبيراً من الأغاني بلغ “500” أغنية، فيما أصدرت أولى ألبوماتها عام 1960 م وغنت لأبرز المحلنين في تونس.

ولدت “زهيرة سالم في ولاية “باجا” واسمها الحقيقي “زهيرة البراهمي” ، كما تُعرف بأنها من مجايلات المطربتين ذائعتي الصيت علية و نعمة وتتشارك معهما كأبرز أصوات المعهد الرشيدي – حسب ما أورد موقع إذاعة موزاييك التونسية.

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