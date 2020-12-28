ماهي أهم مصادر الدهون الصحية

تعد الدهون من العناصر الغذائية التي عادة ما يفضل تجنبها والحد منها، وذلك لما يترتب عليها الإصابة بالعديد من الحالات الصحية والأمراض.

من أهم الأمراض التي تتسبب في الإصابة بها؛ أمراض القلب، والسكري، والسمنة، وبعض أنواع السرطانات، ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض أنواع الدهون الصحية التي تفيد صحة الإنسان، وفي هذا المقال سيتم ذكر أهم مصادر الدهون الصحية هذه.

الدهون الصحية

تعد الدهون الصحية والتي تعرف بالدهون غير المشبعة، من الدهون الصحية، وذلك لأن لها دور في تحسين مستويات الكولسترول في الدم، وتخفيف الالتهابات، بالإضافة إلى تحسين استقرار نظم القلب، وغيرها من الفوائد الأخرى التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم بشكل جيد.

كما أن الدهون الصحية عادةً ما تكون في حالة سائلة في درجة حرارة الغرفة، وعلى الرغم من فوائد الدهون الصحية غير المشبعة إلا أن أغلب الأفراد لا يتناولون الكميات الكافية من هذا النوع من الدهون المفيدة.

لذلك اقترحت جمعية القلب الأمريكية الحصول على ما لا يقل عن 8-10% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون الصحية غير المشبعة.

الجدير بالعلم أن في حالة ازدياد هذه النسبة لتصل إلى 15% من السعرات الحرارية اليومية بدلًا من تناول الدهون غير الصحية أي الدهون المشبعة، فذلك من المحتمل أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

مصادر الدهون الصحية

تتعدد مصادر الدهون الصحية، فهناك العديد من الأطعمة الحاوية على هذا النوع من الدهون المفيدة، ومن أبرز وأهم مصادر الدهون الصحية الاتي:

الأسماك الدهنية بما في ذلك؛ سمك السلمون، وسمك الماكريل.

الزيوت النباتية والتي عادةً ما تتضمن كل من؛ زيت الذرة، وزيت عباد الشمس، بالإضافة إلى زيت الكانولا.

الأفوكادو وزيت الأفوكادو يحتوي أيضًا على نسبة جيدة من الدهون الصحية.

زبدة الفول السوداني، وزيت فول السوداني أيضًا.

زيت الزيتون، والزيتون يعدان من مصادر الدهون الصحية غير المشبعة.

زيت فول الصويا، وزيت بذور الكتان.

الجوز.

بذور الكتان.

المكسرات وعلى سبيل المثال؛ اللوز، والبندق، والجوز.

البذور مثل؛ بذور السمسم، وبذور اليقطين.

أنواع الدهون الصحية

إن الدهون الأكثر فائدة للإنسان والجسم هي الدهون الصحية المعروفة بالدهون غير المشبعة، ومن الممكن تقسيمها إلى عدة أنواع، وأهم هذه الأنواع التي تتضمنها الدهون الصحية هي الاتية:

1. الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة

من المحتمل إيجاد هذا النوع من الدهون الصحية في العديد من الأطعمة والزيوت. كما أن بعض الدراسات قد أشارت إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة عوضًا عن الدهون المشبعة من الممكن أن يحسن من مستويات الكوليسترول في الدم.

ذلك يساهم بشكل كبير في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومرض السكري النوع الثاني .

2. الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة

بالنسبة إلى هذا النوع من الدهون الصحية فغالبًا ما يتواجد في الأطعمة والزيوت النباتية، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية تناول هذا النوع بدلًا من الدهون المشبعة من أجل تقليل خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني، وأمراض القلب أيضًا.

3. الأحماض الدهنية أوميغا 3

إن أحد أنواع الدهون الصحية غير المشبعة يتكون من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها دور أساس في الحفاظ على صحة القلب. كما أن أوميغا 3 عادةً ما تكون موجودة في الأسماك الدهنية التي تساعد في التقليل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

ولا بد من التنويه إلى وجود بعض المصادر النباتية الحاوية على الأحماض الدهنية أوميغا 3، بما في ذلك؛ بذور الكتان المطحونة، وبذور الشيا، والمكسرات، وغيرها.

المصدر: ويب طب

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