تعرف على أفضل الكشافات اليدوية للعام 2020 في أمازون

تُعتبر الكشافات اليدوية أو المصابيح اليدوية من الأجهزة التي لا غنى عنها في أي منزل فسواء كُنت تحاول التنقل في موقع تخييم في الليل أو تتمشى في المساء أو مثلاً كان هُناك انقطاع في التيار الكهربائي في المنزل وتحتاج إلى شكل من أشكال الإضاءة في حالات الطوارئ فبالتأكيد الكشافات اليدوية ستكون مُفيدة جداً في هذه الحالات والأمر لا يسلم من تعرضك للطوارئ في أي وقت لذا سنُحاول في هذا المقال أن نستعرض أفضل أنواع الكشافات اليدوية الموجودة في الوقت الحالي.

أفضل الكشافات اليدوية لهذا العام:

1. Maglite Mini PRO

نبدأ قائمتنا بهذا الكشاف الجميل الذي يُعتبر من أفضل الكشافات اليدوية بالرغم من أن سعره بسيط جداً حيث يُوفر هذا الكشاف إضاءة عالية الجودة، وبالرغم من صغر حجمه لكن قررنا وضعه في بداية القائمة كونه رخيص ولا يتجاوز سعره 17.94 دولار، يتم تشغيل هذا الكشاف عن طريق لف الرأس الخاصة به أي أنه لا يحتوي على أزرار للتشغيل، عيب هذا الكشاف أنه غير مُقاوم للماء كباقي الكشافات التي سنذكرها في هذه القائمة.

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2. Bright Rechargeable

لا أُبالغ إن قُلت بأن هذا هو أحد أفضل الكشافات اليدوية التي وجدتها أثناء بحثي نظراً لمُميزاته الرائعة أولها أنه يمنحك مُستويين من السطوع للاختيار من بينها كما يُوفر لك نطاق إضاءة طويل للغاية يصل إلى 800 متر وهذه ميزة أكثر من رائعة، ومن أهم مُميزات هذا الكشاف أنه يحتوي على بطارية ذات سعة كبيرة تصل إلى 9000 مللي أمبير بجانب بنك طاقة الطوارئ، أيضاً هذا الكشاف حاصل على تصنيف IP4 أي أنه مُقاوم للماء ومُناسب للبيئة الخارجية والظروف الجوية السيئة، يبلغ سعر هذا الكشاف 29.68 دولار.

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3. Olight S2R II Baton

يتوفر هذا الكشاف الأكثر من رائع على خمسة مُستويات سطوع يتم التحكم فيها من خلال الزر الموجود بالكشاف كما أنه يتضمن بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن بسعة 3200 مللي أمبير في الساعة، ومن أهم مُميزات هذا الكشاف والتي تجعله أحد أفضل الكشافات اليدوية أنه يحتوي على مُؤشر بطارية موجود على المفتاح الجانبي حيث يتوهج المؤشر باللون الأخضر عندما تكون الطاقة المتبقية أكبر من 70% وباللون الأصفر عندما تكون الطاقة من %15 إلى 70% وأخيراً باللون الأحمر عنما تكون الطاقة أقل من 15% ويبلغ سعر هذا الكشاف 74.95 دولار.

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4. Maglite RL1019 LED

هذا الكشاف عُبارة عن أداة إضاءة مُتطورة صُنعت في أمريكا وتم بناؤها بشكل قوي بما يكفي لتدوم لفترة طويلة جداً مع تقديم شُعاع إسقاط قوي وإضاءة عالية جداً ولمسافات بعيدة، كما أنه مُقاوم للماء IPX4 وكذلك مُقاوم للسقوط والعوامل الجوية، يأتي هذا الكشاف بجودة عالية جداً من ناحية كُل شيء كون الهدف منه في الأساس كان للجيش الأمريكي لكن تم إطلاقه في السوق في الفترة الأخيرة، ويبلغ سعر هذا الكشاف الرائع 85.98 دولار.

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5. Blazin’ Sun 1500 Lumen

هذا الكشاف يُعتبر من أفضل الكشافات اليدوية وأكثرها مبيعاً على موقع أمازون كما أنه من فئة الكشافات الحاصلة على براءة اختراع 360 درجة من الضوء الأبيض وبالتالي هو مثالي لحالات انقطاع التيار فهو سيقوم بإضاءة الغرفة بأكملها حتى يتمكن الجميع من القراءة أو مُمارسة الألعاب أو فعل أي شيء، ومن أهم مُميزاته أنه يعمل حتى فترات طويلة جداً كما أنه مُقاوم للماء بدرجة عالية، يبلغ سعر هذا الكشاف الرائع 44.99 دولار.

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6. YIERBLUE spotlight

هذا الأخير في هذه القائمة عُبارة عن مصباح يدوي شديد السطوع يُعطي شُعاع نقطي بؤري لامع تبلغ مسافة الإضاءة فيه أكثر من 800 متر مع عُمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، يأتي هذا الكشاف بثلاث بطاريات ليثيوم أيون مُدمجة وقابلة لإعادة الشحن وقدرتها 10000 مللي أمبير ومن مُميزات هذا الكشاف أنه يُعتبر بمثابة بنك طاقة للهواتف الذكية أو الأجهزة المحمولة في حالات الطوارئ، ومن مُميزاته أيضاً أنه مصنوع من مواد متينة تجعله مُقاوم للصدمات، يبلغ سعر هذا الكشاف 40.96 دولار.

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