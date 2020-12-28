شركة جوجل تسجل براءة اختراع لطرحها هاتف Pixel 6

أفاد موقع Phonearena المتخصص بشؤون التقنية أن شركة جوجل ومن خلال هواتف Pixel 6 الذي سيطلق العام المقبل المزود بكاميرا سفلية مدمجة مع الشاشة قد حصل على براءة اختراع لتطوير الهاتف.

وتسعى الشركة لتطوير الهاتف بشاشات من دون إطارات ستغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية فيها تقريباً وماسح البصمات سيكون مدمجاً مع الشاشة، ولن تحتوي على فنحات خاصة لكاميرا السيلفي.

وستعمل هواتف هواتف Pixel مع معالجات Snapdragon 865 من الجيل الجديد لكي تعمل مع شبكات الـ5G، وسيطرح الهاتف منتصف السنة المقبلة بسعر يبدأ من 600 دولار تقريبا.

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