سيارة Traverse من شيفروليه تصنف من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي

صنفت السيارة الجديدة Traverse من شيفروليه من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي لعام 2020 إثر حصولها على العديد من الميزات و الأنظمة المتطورة وعلى التصميم المميز للواجهتين الأمامية والخلفية.

وتتسع قمرة السيارة لـ7 أشخاص لحصولها على 3 صفوف من المقاعد مكسوة بالجلد ويمكن التحكم بها بأنظمة كهربائية، وتعمل مع محركات بـ6 أسطوانات بسعة 3.5 ليتر تولد عزما يعادل 315 حصاناً.

وتحتوي على العديد من الأنظمة المتطورة المتعلقة بالأمان أبرزها نظام فرملة آلي لحماية الركاب من الحوادث، ونظام لتفادي التصادمات على مفترقات الطرق، فضلاً عن نظام للحفاظ على المسار أثناء الحركة على الطرقات السريعة.

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