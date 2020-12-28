يمكنك تحميل الفيديو من يوتيوب و فيسبوك بسهولة مع هذا الموقع المميز!

إذا كنت تود تحميل الفيديو من يوتيوب أو فيسبوك أو أي موقع آخر بسهولة مباشرة إلى جهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول الخاص بك، يمكنك الاعتماد على أداة التحميل التي تقدمها شركة Acethinker عبر موقعها الرسمي، والتي تتيح لك التحميل مباشرة من خلال المتصفح بدون أي برامج أو تطبيقات وسيطة.

كيفية تحميل الفيديو بسهولة من يوتيوب و فيسبوك؟

باستخدام موقع Acethinker Online Video Downloader يمكنك تحميل الفيديو من يوتيوب وفيسبوك بالإضافة إلى العديد من المواقع الأخرى مثل ديلي موشن وميتاكافي وفيمو وغيرها من موقع مشاركة الفيديو عبر الإنترنت أو أي موقع آخر يحتوي على فيديو للمشاهدة.

تنزيل مقاطع الفيديو من الإنترنت أمر مهم للغاية، وأغراض ذلك كثيرة سواء كانت أغراض تعليمية أو ترفيهية. أيضاً تخزين الفيديو على جهازك يجعل الرجوع إليه مرة أخرى عملية سهلة لا تجتاج الاتصال بالإنترنت، كما يمكنك نقل الفيديو وعرضه على جهاز أكبر مثل شاشة التلفاز وخاصةً إن كانت لا تدعم الاتصال بالإننرنت.

الموقع يعمل من خلال الإنترنت مباشرة وعبر أي متصفح وليس عليك تنزيل أي برامج إضافية كما لن تحتاج إلى تثبيت إضافات إلى المتصفح من أجل الاستمتاع بالخدمة.

كل ما عليك هو نسخ رابط الفيديو أو رابط صفحة الموقع من المتصفح الذي تستخدمه، وبعدها لصقه في المكان المخصص والضغط على زر التحميل، حيث سيقوم موقع Acethinker بجلب الفيديو وإتاحته للتحميل مباشرة بالجودات المتوفرة وأحياناً يمكنك تحميل الفيديو في على هيئة صوت فقط بصيغة MP3 إذا كنت تود ذلك.

لتحميل فيديو من يوتيوب مثلاً قم بنسخ رابط الفيديو ثم قم بلصقه في الخانة المحددة، بعد الضغط على خيار التحميل انتظر قليلاً حيث سيقوم الموقع بجلب الجودات المتوفرة للفيديو وبجانب كل منها حجم الفيديو و رابط التنزيل المباشر، كما سيقوم باستخلاص ملف الصوت MP3 منفرداً للتحميل أيضاً.

موفع تحميل الفيديو مجاناً من يوتيوب وفيسبوك

هناك ملحوظة فقط وهي أن الموقع يتيح تحميل الفيديو بجودة 240 و 360 و 480 بكسل والصوت بجودة 128K. أما أذا أردت التجميل بالجودات الأعلى مثل 720 و 1080 بكسل للفيديو، و 192k و 320k للصوت يمكنك استخدام برنامج AceThinker Video Keeper المتوفر للحاسوب بنظامي ويندوز وماك.

بجانب التحميل بجودة عالية، يتيح برنامج AceThinker Video Keeper تحميلات لامحدودة من مختلف المواقع مع إمكانية ترتيبها وتنظيمها وجدولتها بسهولة، بالإضافة إلى البحث عن الفيديو من داخل البرنامج للوصول إليه وتحميله مباشرة.

يحتوي برنامج AceThinker Video Keeper على متصفح داخلي يمكنك من خلاله فتح أي موقع تواصل اجتماعي أو يوتيوب أو موقع على الإنترنت، وفي الصفحة التي أمامك يمكنك تحميل أي فيديو يظهر لك بدون عناء.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من أجل التجربة، لكن إذا أردت الاستمتاع بكامل المزايا والخصائص فيه عندها سوف يتوجب عليك شراء البرنامج وحالياً تطرح الشركة المطورة خصومات كبيرة بحيث يمكنك الحصول على رخصة للبرنامج تبدأ من أقل من 10$ ولفترة محدودة.