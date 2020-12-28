في عالم الصناعات الترفيهية، دائمًا وأبدًا، ما تكون الغاية الأولى والأخيرة لدى الشركات هي جمع المال حتى تستمر. لكن بينما الأجيال الجديدة تأتي باستمرار، بات من القهريّ على الشركات تقديم أعمال فنية تليق بالجمهور المتطلب من جهة، ومتغير الأهواء من جهة أخرى، ولذلك فإنه بمرور الوقت ظهرت أعمال عبقرية جدًا، لتكتسح الساحة مع أول يوم فقط من تقديمها، وهنا تأتي إلى النور؛ ألعاب الفيديو التي كسرت الأرقام القياسية في اليوم الأول من إطلاقها.

هذه الألعاب مختلفة عن تلك التي حصلت على لقب “الأعلى مبيعًا”؛ فالهدف من قائمة اليوم هو تسليط الضوء على الألعاب التي كان الجمهور متحمسًا لها لدرجة أنه اشتراها بكميّات عملاقة في اليوم الأول، أو حجزها بأعداد مهولة قبل إطلاقها من الأساس؛ القائمة؛ تحتوي على مجموعة أعمال من التصنيفين كليهما، ألعاب ذات مبيعات مبهرة في أول يوم، وكذلك أخرى ذات “حجوزات طلب مسبق” غير طبيعية.

أبدع إنتاجات شركة Rockstar حصرًا في تاريخها الفني، وواحدة من أهم ألعاب الفيديو التي كسرت الأرقام القياسية بشكلٍ عام، وعلى مختلف الأصعدة. في تاريخ الشركة نفسها، إنها اللعبة الأعلى مبيعًا، وعلى مستوى مبيعات السنوات المنفردة، فهي أيضًا كذلك، خصوصًا في الأعوام الأخيرة. لكن ماذا عن مبيعات اليوم الأول؟ أجل، هنا نحن نتحدث عن الأرقام المرعبة!

صدرت اللعبة في يوم 17 سبتمبر 2013 لتكون الأبرز خلال العام، والتي توجهت ناحية PS3 و Xbox 360 على وجه التحديد لكونهما أبرز منصتيّ لعب وقتها، عندما كان اللعب أونلاين لا يحتاج لأموال إضافية مثلما يحدث الآن مع سوني. يومها فقط استطاعت الشركة بيع حوالي 29 مليون نسخة على المنصتين، أي حوالي 800 مليون دولار فقط في أول يوم إطلاق، وأيضًا لم تكن متضمنة لطور اللعب الجماعي، وما زالت مستمرة في بيع النسخ وحصد الجمهور حتى وقت كتابة هذه السطور.

لاحقًا تمت إضافة الأونلاين، بالطبع مع وجود مشاكل وجليتشات على مستوى الجرافيك والسيرفرات، لكن تمت معالجة كل شيء لتصير اللعبة حتى الآن مطلوبة ومليئة باللاعبين على مدار الساعة. تميزت اللعبة بكونها أكبر ألعاب العالم المفتوح في تاريخ الشركة، وربما في تاريخ صناعة الألعاب كلها حتى أتت آخر ألعاب CD Project Red إلى النور. حسنًا، ما هي تلك اللعبة يا ترى؟

أجل، إنها اللعبة التي تم الإعلان عنها منذ 2012 ونشروا أول عرض تشويقي سينما لها في نفس العام، ليحمسوا الجمهور للعبة من الطراز الرفيع، ويمكن لها تحطيم كل قواعد الصناعة، بالضبط كما فعلت The Witcher 3 من قبلها واقتنصت لقب لعبة العام – GOTY بعام 2015. لاحقًا في 2018 تم إصدار جيم بلاي للعبة، حتى بدأت الكثير من الإشعارات تظهر للناس على الميديا أن اللعبة ستصدر أخيرًا في 2020.

تم تأجيلها مرتين في نفس العام، وأخيرًا أصدرها الاستوديو في 10 ديسمبر 2020، لتكون واحدة من أقوى ألعاب الفيديو التي كسرت الأرقام القياسية بشكلٍ عام. تميزت اللعبة بكونها أضخم لعبة عالم مفتوح تم تقديمها حتى الآن في الصناعة كلها تقريبًا، وهذا لكون مساحة الخريطة نفسها أكبر بحوالي ثلاثة أضعاف من خريطة GTA V، نفس الخريطة التي كانت واحدة من أسباب النجاح الساحق للعبة روك ستار.

بجانب الزخم المبني على مدار سنين وسنين، استطاعت Cyberpunk 2077 أن تحقق مبيعات يوم أول تقدر بـ 222 مليون دولار لإجمالي 3,7 مليون نسخة مباعة، وحققت مبيعات طلب مسبق غطت كل تكاليف الإنتاج بحوالي ثمانية ملايين نسخة أكسبت الاستوديو 480 مليون دولار تقريبًا. الافتتاحية ضخمة، والطلب المسبق ضخم أيضًا، لتصير اللعبة هي الأبرز في 2020، والأكثر انتظارًا منذ قرابة عِقدٍ كامل!

السلسلة التي كانت السبب في شهرة مايكروسوفت بعالم الجيمينج بشكلٍ عام، والتي شكلت الصورة العامة لأجهزة Xbox بمختلف إصداراتها. كانت وما زالت هي أيقونة الشركة في هذا المضمار، حتى أن الجزء الجديد منها تحت عنوان Infinite هو الواجهة التسويقية لجهازيّ X و S الجديدان لهذا الجيل. أجل، إنها تعمل أيضًا على الحاسوب الشخصي القائم بنظام تشغيل ويندوز، لكن عتاد الإكس بوكس الجديد قادر على تشغيلها على أقصى إعدادات، لتلمع!

وبعيدًا عن الجزء الجديد من السلسلة، وبعيدًا عن المبيعات العملاقة المتوقع أن تحصل عليها على إكس بوكس وويندوز على حدٍ سواء، فأشهر ألعاب السلسلة هي Halo 3 بلا شك، والتي صدرت في 25 سبتمبر 2007، لتكون هي الأعلى مبيعًا في تاريخ السلسلة بالنسبة إلى مبيعات اليوم الأول فقط.

استطاعت اللعبة (وبشكلٍ مبهر) أن تدخل مصاف ألعاب الفيديو التي كسرت الأرقام القياسية بجدارة، وتحقق 3.3 مليون نسخة مباعة، ليكون مكسب الشركة في اليوم الأول من الإطلاق هو 170 مليون دولار بالتمام والكمال. وبعد وجودها في سوق الألعاب لمدة أسبوع واحد فقط، ارتفعت المبيعات إلى 300 مليون دولار، لتكون حتى الآن واحدة من أنجح ألعاب السلسلة حصرًا، والجوهرة الثمينة التي انتشلت الإكس بوكس من الضياع، ويبدو أنها ستعزز الإكس بوكس الجديد كذلك عبر ميزة الدعم المسبق للألعاب القديمة.

واحدة من أبرز ألعاب كول أوف ديوتي – COD حصرًا، وبالتأكيد واحدة من ألعاب الفيديو التي كسرت الأرقام القياسية في وقت صدورها، وتحديدًا في اليوم. إذا نظرنا للحاضر المعيش، سنجد أن الشركة المنتجة والاستوديو المطور لم يقفا عاجزين عن استغلال النجاح الساحق للعبة التي صدرت في نوفمبر 2007 على مختلف المنصات.

بالفعل أصدرت في 2019 نسخة جديدة عن اللعبة، مع أدخال طور الأونلاين الرئيس فيها، وجعلها متمحورة حول اللعب الجماعي أكثر من القصة الثابتة، ونجحت الخلطة السحرية بالفعل، لتمهد الطريق بدورها للعبة Call of Duty: Black Ops Cold War التي صدرت في 2020.

حققت اللعبة إجمالي مبيعات 2,04 مليون نسخة في اليوم الأول فقط، منها 444 ألفًا على جهاز PS3 (أشهر أجهزة سوني مجملًا) و1,54 مليون نسخة على جهاز Xbox 360، وكان هذا أحد الانتصارات الصغيرة والمحدودة لمايكروسوفت على سوني في أحد الأجيال، ويعتبر أحد الأسباب التي جعلت مايكروسوفت مستمرة في تقديم الإكس بوكس للجمهور حتى الآن.

لاحقًا في يناير 2008 (بعدها بشهرين فقط) وصلت المبيعات إلى سبعة ملايين نسخة على مستوى كل منصات اللعب المتاحة وقتها. أجل إنها حجر زاوية في السلسلة، وقدمت قصة لا يستهان بها على الإطلاق، ولهذا السبب نحن نحبها جدًا منذ البداية وحتى النهاية، بالطبع هناك سقطات هنا وهناك، لكن لها مكانة في قلوب وعقول الملايين بالفعل، ولن تذهب بسهولة.

إنه العام الذي صدرت فيه لعبة Resident Evil 5، وبالتحديد في شهر مارس منه، لتكون حجر الزاوية الرصين في السلسلة بالكامل، وتحصد لنفسها أعلى المبيعات منذ اليوم الأول. وبالفعل، صارت اللعبة واحدة من أبرز ألعاب الفيديو التي كسرت الأرقام القياسية عمومًا، وبداخل السلسلة نفسها خصوصًا، ولم تلق استحسان الجمهور نظرًا للتوجه الأكشن الذي اتجهت إليه اللعبة في ذلك الحين.

بيع من اللعبة في أول يوم فقط حوالي 1,5 مليون نسخة على جهازيّ PS3 و Xbox 360، لاحقًا صدرت إعادة إنتاج لها، في 2016 بالتحديد. وبحلول سبتمبر 2020 فقد باعت اللعبة الأصلية حوالي 11,9 مليون نسخة على مستوى العالم، وعلى مختلف المنصات، لتكون فعلًا الأهم في السلسلة، والقادرة على جذب الناس من كل حدبٍ وصوب من أجل تجربة عالم الرعب الأثير الذي تقدمه!

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