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تعرّفوا على المشروب الذي يُخلص الكبد من السموم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت مجلة فرويندين الألمانية وجود مشروب سحري يساعد على تخليص الكبد وتنظيفه من السموم، ويساعد على التخلص من الدهون بنسبة 45%.

وقال خبراء الصحة في المجلة الألمانية إنّ المشروب السحري يتكون من 3 ثمرات من الليمون، كوب من البقدونس، وبعض أعواد الكرفس، حيث يتم مزج هذه المكونات في الخلاط، وتناول المزيج الناتج لمدة 3 أيام، مع تكرار الأمر مرة أخرى بعد أسبوع أو 10 أيام.

وأكدّت المجلة الألمانية قدرة هذا المشروب على تطهير الكبد من السموم، ودوره في مساعدة الجسم على القيام بمهامه اليومية في تنقية السموم، وتنظيم الدورة الدموية، وتجميع الخلايا الميتة في الدم، وتحسين تخزين الطاقة وتحسين الأيض.

وقالت المجلة إنّ عدم عمل الكبد بصورة جيدة يعيق عملية خفض الوزن، ويؤدي لحدوث السمنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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