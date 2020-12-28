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طيار ألماني يرسم حقنة في السماء.. إليك السبب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي انطلقت في ألمانيا قام الطيار الألماني سامي كرامر برسم حقنة عملاقة في السماء.

واعتمد الطيار في رسم الحقنة على طائرته الخفيفة Diamond DA 20 Katana حيث حلّق فيها لمسافة 200 كيلو متر.

وقال الطيار البالغ من العمر 20 عاماً إنّ التحضير للاحتفالية استغرق 30 دقيقة فقط، في حين اضطر على البقاء في الجو لمدة ساعة ونصف.

وأشار الطيار إلى أنّه رسم الحقنة من خلال إدخال مساره بشكل مسبق إلى جهاز جي بي إس للملاحة، وقال إنّه يهدف من هذه الفعالية لجعل البشر يفكرون قبل عيد الميلاد، وليس لدعوة البشر لأخذ لقاح فيروس كورونا.

من جهة أخرى قالت إدارة مراقبة الرحلات الجوية الألمانية إنّ فعالية الطيار سامي ليست الأولى من نوعها في ألمانيا، إذ قام عدد من الطيارين في فترة سابقة برسم دعوة للبقاء في المنازل خلال فترة الحجر الصحي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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