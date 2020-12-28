رسميًا – إطلاق هاتف شاومي مي 11 ليكون أول هاتف في العالم بمعالج سنابدراجون 888

كشفت شاومي اليوم وكما كان متوقعًا عن هاتفها الرائد المنتظر شاومي مي 11، وهو أول هاتف في العالم مع معالج سنابدراجون 888 بالرغم من أننا كنا معتادين على قدوم المعالج الجديد أولًا في هواتف سامسونج وتحديدًا سلسلة جالكسي S! الهاتف أيضًا يقدّم شاشة أموليد، بطارية ضخمة وشحن سريع جدًا، والآن نلقي نظرة شاملة عليه.

مواصفات ومميزات هاتف شاومي مي 11

يأتي الهاتف بتصميم نحيف جدًا بسمك 8.06 مللي متر، هذا بينما يزن فقط 196 جرام، يأتي الهاتف مع تصميم زجاجي بالكامل وكاميرا خلفية مربعة ذات تصميم مميز، هذا بينما يقدّم الهاتف سماعات ستيريو بتحسينات من شركة Harmon Kardon.

يقدّم الهاتف شاشة ضخمة جدًا بقياس 6.81 من نوع أموليد وهي التي تأتي بدقة 2K مع تردد 120 هيرتز وحساسية لمس 480 هيرتز! وهي أرقام رهيبة وتجعل الهاتف مثالي للاعبين حول العالم، الشاشة تقدم سطوع 1500 نيت وتأتي مع طبقة حماية جوريلا جلاس فيكتس، الهاتف أيضًا يقدّم كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

الهاتف يقدم معالج سنابدراجون 888 وهو الأول في العالم بهذا المعالج، هذا بينما يقدم ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5 إلى جانب ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية UFS 3.1!

لدينا هنا واجهة MIUI 12.5 المبنية على أندرويد 11 مع كافة تقنيات الاتصالات بما في ذلك شبكات الجيل الخامس بالطبع، كذلك فالهاتف يقدّم بطارية ممتازة بسعة 4,600 ملي أمبير وهي التي تدعم الشحن السلكي بقدرة 55 واتّ والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واتّ، أرقام ممتازة.

يقدّم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابايت إلى جانب كاميرا واسعة 13 ميجابيكسل بزاوية 123 درجة، أخيرًا لدينا 5 ميجابيكسل تيليفوتو للتقريب.

سعر وموعد طرح هاتف شاومي مي 11

الهاتف لن يأتي مع شاحن في العلبة تمامًا مثلما فعلت أبل، وسيتوفر بالألوان الوردي، الأسود، الأزرق والأبيض، هذا بينما سيبدأ سعره من 620 دولار فقط طبقًا للتسعير الصيني وسيبدأ توفر الهاتف خلال الأسابيع القادمة.