هواوي تعلن عن هاتف اقتصادي ببطارية قوية

أعلنت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ اقتصادي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Enjoy 20 SE.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Hisilicon Kirin 710A، ونظام تشغيل EMUI 10.1 المبني على أساس نظام التشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة، وبدقة وضوح 2400* 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير قابلة للشحن عن طريق منفذ USB-C،ـ واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد ولا عن سعره، لكنّها أكدّت تصنيفه ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.

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