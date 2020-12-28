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زيارة بابا نويل تتسبب بكارثة في دار رعاية مسنين

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جلبت زيارة بابا نويل لإحدى دور المسنين الواقعة في مدينة أنتوريب البلجيكية كارثة حقيقية للدار، بعدما نقل بابا نويل وفريقه عدوى كورونا لعدد كبير من نزلاء الدار.

وقالت التقارير الواردة من داخل الدار إنّ سانتا كلوز وفريقه زاروا الدار قبل أسبوعين، ونقلوا العدوى لـ 121 نزيلا و36 عاملاً.

وقال العاملون إنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل واضح بعد زيارة بابا نويل، وإنّ 18 شخصاً فقدوا حياتهم بسبب الإصابة بالوباء بعد هذه الزيارة، وألقوا باللوم على سانتا كلوز الذي ثبتت إصابته بكورونا بعد 3 أيام من زيارته للدار.

يذكر أنّ ولاية جورجيا الأمريكية شهدت حادثة مشابهة، حيث أصيب بابا وماما نويل بكورونا دون علمها الأمر الذي أجبر السلطات الصحية في الولاية على وضع أكثر من 50 طفلاً في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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