عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد مع احتفالات رأس السنة

بالتزامن مع احتفالات العالم بنهاية العام الجاري وأعياد الميلاد أطلق النجم المصري عمرو دياب ألبوماً جديداً حمل اسم “يا أنا يا لا”.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية أبرزها يا أنا يا لا، فاكرني يا حب، الجو جميل، من العشم، ويا دلعوا، وأنا معاك وغيرها.

وتعاون الهضبة في هذا الألبوم مع عددٍ من الشعراء والملحنين كتركي آل شيخ، شريف الغندور، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، تامر حسين، عزيز الشافعي، صابر كمال، رامي سمير، وليد سعد، خالد عز وغيرهم.

وأوكل عمرو دياب مهمة مكساج وديجتال ماستر الألبوم للمهندس أمير محروس، ومهمة تسجيل الصوت لأندرو داوود وشيري شكري.

وحقق الألبوم الجديد إعجاب عشاق النجم المصري الذين تفاعلوا معه بشكلٍ إيجابي، وتركوا مجموعة من التعليقات المشجعة.

يذكر أنّ التحدي الذي أطلقه الهضبة حول أغنية محسود على عودك يا جميل حقق تفاعلاً كبيراً، وشارك فيه مجموعة من الفنانين كوائل جسار ورامي جمال، وهذا ما ساعد على جعل الأغنية تتصدر كـ”ترند” في مصر والوطن العربي.

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