منوعات

محادثات مشفّرة لـ5 أشخاص في تطبيق سيغنال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سيغنال قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق ميزة التشفير من النهاية إلى النهاية في محادثات الصوت والفيديو للمجموعات.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الفرصة للتواصل مع 5 أشخاص بأمان ضمن مجموعة واحدة.

ولبدء مؤتمر جماعي مُصغر يجب على المستخدم فتح مجموعة الدردشة، ثم الضغط على رابط Video chat الموجود في أعلى المجموعة، ليتم بعدها إرسال لجميع أفراد المجموعة ببدء مكالمة جماعية لينضموا إليها بشكل متتالٍ ومتتابع.

ودعت الشركة المستخدمين لتحديث نسخة التطبيق الموجودة على أجهزتهم لأحدث إصدار حتى يستفيدوا من ميزة التشفير من النهاية في محادثات الصوت والفيديو للمجموعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك