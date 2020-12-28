محادثات مشفّرة لـ5 أشخاص في تطبيق سيغنال

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سيغنال قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق ميزة التشفير من النهاية إلى النهاية في محادثات الصوت والفيديو للمجموعات.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الفرصة للتواصل مع 5 أشخاص بأمان ضمن مجموعة واحدة.

ولبدء مؤتمر جماعي مُصغر يجب على المستخدم فتح مجموعة الدردشة، ثم الضغط على رابط Video chat الموجود في أعلى المجموعة، ليتم بعدها إرسال لجميع أفراد المجموعة ببدء مكالمة جماعية لينضموا إليها بشكل متتالٍ ومتتابع.

ودعت الشركة المستخدمين لتحديث نسخة التطبيق الموجودة على أجهزتهم لأحدث إصدار حتى يستفيدوا من ميزة التشفير من النهاية في محادثات الصوت والفيديو للمجموعات.

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