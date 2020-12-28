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شركة Black Shark تكشف عن شاحن بقدرة عالية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Black Shark الصينية عن شاحنٍ جديد مناسب لهواتف الألعاب وبقدرة شحن 30 واط.

وقالت الشركة الصينية إنّ الشاحن الجديد يلائم أجهزة الألعاب التي تستعد لإطلاقها في العام القادم.

وزودت Black Shark الشاحن الجديد بمنفذ USB-C، ومنفذ USB-A، وبمقبس قابل للطي.

وأكدّت الشركة الصينية دعم شاحنها الجديد هواتف أندرويد وآيفون من خلال كابل الشحن المرفق به والذي يحتوي على أزرار مشغلات لدعم المستخدمين في الألعاب.

ولم تكشف شركة Black Shark عن الطاقة التي ينتجها الشاحن الجديد، لكنّها أكدّت دعمه تقنية الشحن السريع.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الشاحن الجديد بسعر 12 دولارا يضاف إليها 6 دولارات في حال أراد المستخدم الحصول على الأزرار، و9 دولارات في حال أراد الحصول على الكابل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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