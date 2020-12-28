تطبيق واتساب هو أكثر تطبيقات التواصل المباشر والدردشة شعبية في الوقت الحالي، التطبيق صحيح فقير جدًا من حيث المواصفات كما ذكرنا أكثر من مرة في وقت سابق، لكنه ومن ناحية أخرى سهل الاستخدام وموجود لدى الجميع أيًا كان مستوى خبرتهم بالتقنية، واليوم لديها خبر سيء للبعض، لدينا قائمة بهواتف آيفون وأندرويد التي سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل عليها في 2021.

أنظمة التشغيل التي سيتوقف واتساب عن العمل عليها

طبقًا للإعلان الرسمي الذي قام به تطبيق واتساب، التطبيق وبداية من يوم 1 يناير 2021 أي بعد ثلاث أيام لن يعمل مجددًا على بعض الهواتف القديمة، وهذه الهواتف هي الهواتف التي تعمل بنظام iOS 9 أو أقدم ونظام أندرويد 4.0.3 أو أقدم، ويظهر لنا بوضوح أن هذه الإصدارات فعلًا قديمة، حيث أن أحدث إصدار حاليًا لـiOS هو 14 وأندرويد هو 11.

إن كنت تمتلك هاتفًا قديمًا ينطبق عليه هذا الحديث فعليك أن تقوم بتحديثه فورًا لأحدث نظام تشغيل، وفي حالة أن هاتفك لا يدعم أنظمة أحدث من المذكورة فللأسف لن تتمكن من استخدام واتساب.

يُذكر أن معظم هواتف آيفون تدعم التحديث لنظام iOS 9 أو أحدث، لكن أي هاتف آيفون أقدم من آيفون 4S لن يدعم هذا التحديث وللأسف لن يكون قادرًا على استخدام التطبيق، أما عن أجهزة أندرويد فهناك بعض الهواتف القديمة جدًا مثل جالكسي S2 وHTC Desire الأول فلن يمكنهم استخدام التطبيق للأسف، لكن قد يكونوا قادرين على تنصيب نسخة معدلة من أندرويد.

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