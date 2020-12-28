من أجل صحة قلبك.. لا تُهمل تورّم الكاحلين

قال خبراء جمعية الضغط البريطانية إنّ تورّم الكاحلين يشير لوجود مشكلة واضحة في القلب والأوعية الدموية.

وأشار الخبراء إلى أنّ تورم الكاحلين يحدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي لزيادة الضغط على الأوعية الدموية وأعضاء الجسم الأخرى.

وبرروا خطورة ارتفاع ضغط الدم بزيادة العبء على القلب، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم عضلة القلب، وانخفاض كمية الدم المتدفق، مما يسبب تراكم السوائل في منطقة الكاحلين وانتفاخهما.

وأوضح خبراء الجمعية البريطانية أنّ تورم الكاحلين يشير في حالات أخرى لعدم قيام أعضاء الجسم الداخلية الأخرى كالكبد والكلى بعملها بالصورة المطلوبة.

وأوصى خبراء الجمعية الناس بمراجعة الأطباء فور الشعور بهذا التورم، وذلك لكي يتم تحديد أسبابه وعلاجها بشكلٍ فوري.

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