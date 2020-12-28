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تطعيم نوال الكويتية بلقاح كورونا يُحدث ضجة بوسائل التواصل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو للفنانة نوال الكويتية وهي تتلقى لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة الكويتية إنّها كانت مرتاحة خلال عملية التطعيم، وأنّ العملية كانت سهلة وبسيطة للغاية.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل حوله بسبب التخوف من لقاحات كورونا في العالم.

وبحصولها على اللقاح تكون الفنانة الكويتية عارضت آراء بعض الفنانين الذين انتقدوا لقاحات فيروس كورونا وامتنعوا عن أخذها كهيفاء وهبي، ملحم زين، ومايا دياب، وغيرهم.

وكانت الفنانة الكويتية قد توجهت في الفترة الماضية لطرح مجموعة من المجوهرات تحمل أسماء أغانيها.

يذكر أنّ أغنية كان يا ما كان تعد آخر أغاني النجمة الكويتية، والأغنية من كلمات شموخ العقلا وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع هشام السكران، ومكس جاسم محمد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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