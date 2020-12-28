الحكومة البريطانية تُكافح “البدانة” بقرارات استثنائية

في إطار سعيها لوضع حد لمشكلة البدانة المنتشرة في البلاد أعلنت الحكومة البريطانية حظر عروض “اشتر واحداً واحصل على الآخر مجاناً” بالنسبة للأغذية الغنية بالدهون، والسكريات، أو الملح، بالإضافة لحظرها إعادة التعبئة المجانية للمشروبات المحلاة في المطاعم بدءاً من أبريل 2022.

وبررت الحكومة البريطانية هذه القرارات بارتفاع معدل البدانة في البلاد، حيث يعاني ثلثا البالغين من زيادة في الوزن، في حين ينهي ثلث الأطفال تعليمهم الابتدائي وهم يعانون من البدانة.

وقال وزير الصحة البريطاني إنّهم يقيدون العروض الترويجية لكي يساعدوا الناس على اختيار الوجبات الصحية، وأشار إلى خطورة البدانة على صحة الإنسان خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ بريطانيا حظرت في يوليو الماضي عروض اشترِ واحد واحصل على الثاني مجاناً على الوجبات السريعة، كما قامت بمنع عرض إعلانات الأطعمة غير الصحية قبل الـ9 مساء.

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