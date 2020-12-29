إعلان الفائزين بجائرة “إبن بطوطة” لأدب الرحلة في نسختها الــ”19″

أعلنت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة -الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي- عن أسماء الفائزين في الدورة التاسعة عشر من الجائزة، التي يقدمها “المركز العربي للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق” في أبوظبي ولندن لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة.

وجاءت نتائج الفائزين بالفروع المختلفة للجائزة على النحو التالي:

في فرع “الرحلة المحققة” فاز الباحث اليمني “محمد عبده مسعد عياش” عن كتاب “سيرة الحبشة” للحسن بن أحمد صلاح اليوسفي الحيمي.. كما فاز في الفرع نفسه السوري “إبراهيم الجبين” عن “الرحلة الأوروبية – من دمشق إلى روما، باريس، ميونيخ، فيينا، بلغراد، بودابست، صوفيا، استانبول” 1911-1912 للسوري “فخر البارودي”.. وفاز كذلك في ذات الفرع، الإماراتي “سلطان العميمي” عن “الرحلة الشابورية” 1936 للكويتي “زين العابدين بن حسن باقر”.

وشهد فرع جائزة “الدراسات” فوز ثلاثة مغاربة: “بوسيف واسطي” عن “الرحلة نسق أنساق – مقاربات تاريخانية وإبستيمولوجية” و”ربيع عوادي” عن “صورة مصر في كتابات الرحالة المغاربة” و”محمد المسعودي” عن “الرحلة ما بعد الكولونيالية”.

وفاز في فرع “الرحلة المترجمة” الأردني “عبد الكريم جرادات” عن ترجمة كتاب “رحلة مكة – من طهران إلى الحجاز” من الفارسية إلى العربية، والمغربي “محمد عبد الغني” عن ترجمة كتاب “أمريكيان يعبران آسيا على دراجة هوائية 1894” من الإنجليزية إلى العربية.

وفازت في فرع “الرحلة المعاصرة” المصرية “منصورة عز الدين” عن “خطوات في شنغهاي – في معنى المسافة بين القاهرة وبكين”، أما في فرع “اليوميات” فقد فاز بالجائزة اللبناني “شربل داغر” عن “الخروج من العائلة”.

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