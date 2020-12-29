لا يؤثر اصفرار الأسنان على ابتسامتك فحسب، بل يقلل من ثقة الفرد بنفسه. هناك أسباب متعددة لذلك. في هذا المقال سنحاول اعطاء أسباب اصفرار الأسنان.

اصفرار الأسنان

قد يتغير لون الأسنان لأسباب عدة مما يجعل لون الأسنان يتغير للون داكن، أو قد تظهر بقع بيضاء أو داكنة في بعض الأسنان، يمكن أن يتحول لونها للأصفر مع تاكل طبقة مينا الأسنان، وقد يبدأ العاج المصفر تحت المينا بالظهور مما يسببها ظهورها بلون أصفر.

ويحدث أنه مع تقدم الفرد في العمر سيتغير لون أسنانهم بشكل طبيعي. ولكن، ما هي أسباب اصفرار الأسنان؟

أسباب اصفرار الأسنان

1. العامل الوراثي

من الممكن أن يحدث اصفرار الأسنان نتيجة العامل الوراثي بحيث قد يكون اصفرار الأسنان في جينات العائلة.

نتيجة لذلك في حال كان لدى الاباء أسنان صفراء فإنه من الممكن يكون لدى الأبناء أسنان صفراء أيضًا.

2. ترقق طبقة المينا

يمكن أن يؤدي ترقق طبقة المينا وهي الطبقة الخارجية من السن إلى انكشاف العاج الذي يتحول إلى اللون الأصفر، وقد يجعل الأسنان تبدو أكثر اصفرارًا.

3. التدخين

يمكن أن يترك التدخين بقعًا صفراء أو بنية على الأسنان، مسببًا بذلكاصفرار أو تغير في لون الأسنان الأساسي.

4. المشروبات

الإكثار من شرب بعض المشروبات قد يتسبب باصفرار الأسنان، إذ يمكن أن تؤدي القهوة والشاي وشرب النبيذ الأحمر والأبيض إلى ظهور بقع صفراء على الأسنان.

5. بعض الأدوية

في حال تناولت الأم المضادات الحيوية وخاصةً التيتراسيكلين في النصف الثاني من حملها أو أخذها الطفل قبل سن الثامنة ، فقد يكون لدى الفرد أسنان مصبوغة ذات لون اصفر بشكل دائم.

6. التسمم بالفلور

الفلورايد مفيد للأسنان ويقويها، لكن الفلوريد المفرط يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى التسمم بالفلور.

يمكن أن يؤدي التسمم بالفلور إلى ظهور بقع صفراء أو بنية اللون على أسنان.

7. صرير الأسنان

يمكن أن يؤدي صرير الأسنان الذي يعد عادة غير إرادية إلى تاكل طبقة المينا، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى اصفرار الأسنان.

8. سوء نظافة الفم

السبب الأكثر شيوعًا لاصفرار الأسنان هو سوء نظافة الفم؛ لأنه بذلك تتراكم البلاك على الأسنان وهي طبقة من البكتيريا وبقايا الطعام، هذا يمكن أن يجعل الأسنان تبدو صفراء.

أفضل طرق للوقاية من أسباب اصفرار الأسنان تشتمل على الاتي:

الاهتمام بما تأكله وتشربه لمنع حدوث التصبغات.

تجنب التدخين.

ممارسة عادات صحية جيدة للأسنان.

زيارة طبيب أسنان على الأقل مرتين في السنة أي بمعدل مرة كل ستة أشهر.

علاج اصفرار الأسنان

يشتمل علاج اصفرار الأسنان على محاولة معالجة الأسباب، ويتم علاج اصفرار الأسنان بالطرق الاتية:

الحفاظ على نظافة الفم: فإن إزالة تراكم البلاك قبل حدوث التسوس أمر بالغ الأهمية للحصول على ابتسامة أكثر بياضًا وأسنان صحية.

تنظف أسنانك بانتظام على يد طبيب مختص: هذا سيساعد في إزالة البقع وعلاج اصفرار الأسنان.

استخدام الماصة: إن الشرب من خلال ماصة سيقلل من الوقت الذي تبقى فيه السوائل على أسطح الأسنان.

المضمضة: يمكن مضمضة الفم بالماء بعد تناول الأطعمة أو المشروبات التي قد تسبب في تصبغ الأسنان، إذا كان التنظيف بالفرشاة بعد ذلك غير ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الأسنان وعدم تعرضها للتصبغ أو التلون باللون الأصفر هي اتباع نظام غذائي وروتين جيد لنظافة الفم.

المصدر- صحتك

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