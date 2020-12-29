تقرير – هذا هو موعد إطلاق سيارة ابل في الأسواق!

في الأيام الأخيرة تداولت المواقع والصحف الإخبارية تسريبات وتقارير متعددة حول سيارة ابل المنتظرة، تلك السيارة التي سوف تكون ضمن نوع جديد كلياً في عالم السيارات تختلف عن السيارات الحالية المعهودة.

سيارة ابل ستكون سيارة كهربائية تعمل عبر شحن بطاريتها وتعتمد على الطاقة النظيفة في تشغيل محركاتها، كما ستتضمن تقنيات جديدة – قيد التطوير حالياً – مثل القيادة الذاتية التي تقلل من أهمية العامل البشري – السائق – في الفيادة وتوجيه المركبة.

التقارير الأخيرة اشارت أن ابل توصلت إلى تطوير نوع جديد من البطاريات معتمد على توليفة من الليثيوم والحديد والفوسفات بدلاً من بطاريات الليثيوم التقليدية، تعطيها كفاءة وأفضية في الشحن وطول المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها مرة أخرى.

نفس التقارير أيضاً أشارت إلى أن السيارة المنتظرة سوف تدخل حير الإنتاج في عام 2024 وقد تقدمها ابل للجمهور في وقت مبكر عن ذلك.

سيارة ابل لن تكون متاحة قبل عام 2025

إذا كنت تود من عشاق شركة ابل ومنتجاتها وتدخر الأموال لشراء السيارة الجديدة، فسوف يطول انتظارك جداً إذ أن السيارة لن ترى النور قبل عام 2025 وفقاً لتصريحات المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المختص بشؤون ابل.

المحلل المقرب من موردي ابل ذكر أن السيارة لازالت في مراحل تطويرها الأولية، ولم تنتهي ابل بعد من تصميمها وتحديد مواصفاتها مما يجعل الأخبار التي تتحدث عن قرب الإعلان عنها خالية من الصحة.

بحسب المحلل فإن الإطار الزمني المحدد من أجل إطلاق سيارة ابل يتراوح بين عامي 2025 و 2027 وقد يتأجل الأمر إلى عام 2028 أو أبعد إذا لم تنته عمليات التطوير.

تطوير سيارة من الصفر ومزاحمة مصنعي السيارات العمالقة ليست مهمة سهلة ولا تقارن بتاتاً بمجال التقنية البارعة فيه ابل والمتوفقة على الجميع. هذا رأي يتفق فيه معنا إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا الذي صرح مؤخراً تعليقاً على أخبار تطوير ابل لسيارة ذكية أن الأمر لا يشبه الايفون أو الساعة الذكية.