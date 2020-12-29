المُستشفى الجامعي: أجرينا 250 عملية جراحة قلب مفتوح خلال 18 شهراً

أعلن المُستشفى الجامعي طرابلس إجراء 250 عملية جراحة قلب مفتوح، خلال الفترة من يونيو 2019 إلى ديسمبر 2020.

وقال رئيس قسم جراحة القلب الدكتور خالد طالب الاثنين، إن العمليات أجريت للمرضى في كل مناطق ليبيا، مضيفا أنهم يسعون لإعادة الثقة في الطبيب الليبي، وتوطين العلاج بالداخل؛ لتخفيف عبئ مصاريف العمليات التي يحتاجها المواطنين، والتي تتكبدها خزينة الدولة للعلاج في مصحات القطاع الخاص والعلاج بالخارج.

يُذكر أن قسم جراحة القلب في المستشفى الجامعي أجرى أول عملية قلب مفتوح في فبراير 2019، بعد توقف دام أربعة سنوات

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