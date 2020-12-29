هاتف جالكسي Z فليب 3 قادم مع معالج متوسط وسعر منخفض

سامسونج تحضر الآن وطبقًا لتقرير جديد لإحداث تغيير كبير جدًا على هواتفها القابلة للطي، وهذا كله أتى بعدما سمعنا عن دعم سلسلة جالكسي S لقلم S Pen من ناحية وسمعنا عن نهاية سلسلة جالكسي نوت، وفي ظل وجود هاتف جالكسي Z فولد 2 -وخليفته فولد 3 القادم- يبدو أن سامسونج ستحوّل هاتف جالكسي Z فليب 3 القابل للطي لهاتف من الفئة المتوسطة بدلًا من كونه هو الآخر باهظ الثمن.

سامسونج ستحول جالكسي Z فليب 3 لهاتف متوسط

طبقًا لتقرير عن موقع جالكسي كلَبّ فهاتف جالكسي Z فليب 3 يحمل الاسم الكودي SM-F270F، وحرف F يعبر عن كون الهاتف سيتوفر لجميع أنحاء العالم بنفس المواصفات غالبًا، بينما غاب حرف B عن الاسم الرمزي، وهو ما يعني أن الهاتف لن يدعم شبكات الجيل الخامس.

النموذج الذي ظهر قد لا يكون إصدار جالكسي Z فليب 3 الوحيد، بل بدلًا من ذلك قد يكون الإصدار الأرخض من بين إصدارين سيتم إطلاقهم! والهدف من تقديم هاتف بدون 4G هو التوفير في تكلفة المعالج، ولهذا فنحن نتوقع أن ينطلق الهاتف مع معالج متوسط بعيد عن سلسلة سنابدراجون 800 أو قد تستخدم سامسونج إصدار أقدم، مثل سنابدراجون 865.

هاتف جالكسي Z فليب قد قُدم للسوق بسعر 1499 دولار أمريكي، وهو سعر مرتفع جدًا بالطبع خصوصًا في ظل الظروف الحالية، ومن المتوقع أن تبدأ سامسونج رويدًا في تحويل الهاتف لهاتف من الفئة المتوسطة أو فوق المتوسطة، وقد نشهد تسعيره بمبلغ في حدود 1000 دولار أمريكي، وهو الذي سيكون مناسبًا بالطبع.

• سامسونج جالكسي Z فليب القابل للطي – المواصفات الكاملة والمميزات والسعر!