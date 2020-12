رجال الإطفاء وعناصر الشرطة في ألمانيا أجبرو على التدخل السريع لإزاحة بجعة، كانت تجلس في حالة حداد على ما يبدو، لكنها استقرت على خط للسكك الحديدية عالية السرعة، وفقًا لبيان صادر عن رجال الإنقاذ أمس الاثنين.

ورصدت البجعة الحزينة وهي تقبع على الخط الحديدي بالقرب من فولداتال، وسط البلاد، مما تسبب في إلغاء أكثر من 20 قطارًا، واستقرت البجعة في ذلك المكان، بعد مقتل بجعة ثانية اصطدمت بالخط العلوي فوق القضبان.

وتبين أنه بعد هذا “الحادث”، استقرت البجعة الثانية على خطوط السكك الحديدية أدناه “في حالة حداد”، مما منع القطارات من المرور بين منطقتي كاسل وغوتنغن.

ووفقًا لما نقلت شبكة “سكاي نيوز” عن “ذا غارديان” عن تقارير وسائل الإعلام المحلية، اضطر رجال الإطفاء إلى إحضار معدات متخصصة لإزالة البجعة الميتة من الخطوط العلوية، وإزاحة البجعة الثانية من فوق السكة الحديدية، ونقلها إلى نهر فولدا، حيث تم إطلاقها.

وأفادت الشرطة بأن الحادث الذي وقع في 23 ديسمبر الحالي، تسبب في تأخير 23 قطارًا بنحو 50 دقيقة.

ولوحظ سابقا أن البجعات “تحزن” على ما يبدو على رفاقها الراحلين، إذ تبقى غالبا لفترة بالقرب من موقع موت رفاقها.

The post بجعة تتسبب في تعطيل حركة «القطارات» لنحو ساعة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا