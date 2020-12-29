عودة قط الى صاحبه بعد أن اختفى لمدة 7 أعوام

عثر شخص على قط في إحدى شوارع مدينة نيو هامبشر الأمريكية ونقله الى مستشفى بيطري وتبين أنه بصحة جيدة بعد أن فحصه طبيب بيطري وأرسل الى ملجأ للحيوانات.

واكتشفت إدارة الملجأ أن هناك رقاقة إلكترونية معلقة على جسم القط بينت ملكيته تعود لمن وعندما تمكنوا من الإتصال بصاحبة القط ذكرت انها سلمته لزوجين من عائلة برايانت عام 2011 وساعدتهم في الوصول لهم.

وعبر الزوجان عن فرحهما الشديد عندما عثر على القط الذي اختفى منذ 7 أعوام بعد أن قضي عامين عندهم وقالوا كان حنوناً وودياً جدا منذ البداية، ولم يعرف حتى اللحظة أين قضي خلال هذه الأعوام ولكن بسبب حالته الصحية الجيدة افترضوا انه كان يعيش في منزل ما.

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