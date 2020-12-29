وفاة المخرج السوري حاتم علي.. إثر تعرضه لأزمة قلبية

رحل المخرج والفنان السوري حاتم علي، عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، وسط أنباء عن أن الوفاة حدثت إثر أزمة قلبية.

وتخرّج الراحل من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986، ليشارك في مجموعة من المسلسلات قبل أن يقرر خوض عالم “الإخراج وكتابة السيناريو”.

وقدم “علي” عددا من المسلسلات كمخرج، في مقدمتها “مرايا، والفصول الأربعة، والزير سالم، وصلاح الدين الأيوبي، والتغريبة الفلسطينية، وعمر”.

وفي عالم السينما، أخرج فيلمه الأول “آخر الليل” عام 1996،حيث فاز بذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

وأخرج الراحل كذلك، ثلاثة أفلام روائية طويلة هي “العشاق” سنة 2005، و”سيلينا” في 2009، و”الليل الطويل” بذات العام، وقد حاز عنه جائزة “ثور تاورمينا الذهبي” وجائزة النقاد الكبرى في أوسيان سيني فان في الهند.

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