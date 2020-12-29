بجعة تتسبب بتعطيل حركة 23 قطار في المانيا

توقف أكثر من 20 قطاراً لمدة ساعة تقريباً الأسبوع الماضي بسبب بجعة وقفت على السكة الحديدية الرابطة بين مدينتي كاسل بولاية هيس وغوتنغن بولاية ساكسونيا السفلى، حداداً على موت رفيقتها حسبما ذكر بيان صادر عن الشرطة الألمانية.

وصعقت السكة الحديدية أحد الطائرين وتسببت بموته ولم ترغب البجعة الأخرى مغادرة منطقة السكة الحديدية فائقة السرعة، ولم تنحج محاولات إبعادها على المكان الخطر.

أدى ذلك الى إحضار رجال إطفاء بلدة فولداتال في ولاية هس لإنقاذ الطائر بمساعدة معدات خاصة وحررت البجعة في وقت لاحق بنهر فولدا، يذكر أن عملية الإنقاذ تسببت بتوقف 23 قطاراً لمدة 50 دقيقة.

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