طيار الماني يرسم حقنة عملاقة في السماء دعماً لعملية التطعيم الخاصة بكوفيد-19

حلق الطيار الألماني، سامي كرامر في سماء المانياً الأربعاء الماضي بطائرته الخفيفة Diamond DA20 Katana إلى مسافة 200 كيلومتراً ليرسم حقنة كبيرة دعماً لانطلاق عملية تطعيم القطيع من فيروس كورونا.

واستغرق الشاب الذي يبلغ من العمر 20 في التحضير لهذة العملية نصف ساعة فقط وبقي في الجو لمدة ساعة ونصف تقريباً، وفي مقابلة مع صحيفة Südkurier الألمانية قال فيها انه يحب توجيه رسائل للناس من خلال السماء.

وأضاف لم ادع الناس للتطعيم بل أردت أن أجعلهم يفكرون ملياً فيه، يذكر أن عملية الرسم في السماء لم تقتصر على المطعوم فقط بل رسم طيارون قبله رسمات للبقاء في المنازل وقت الحجر الصحي.

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